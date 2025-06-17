росіяни завдали 4 удари по Запоріжжю: є руйнування та пожежі
Київ • УНН
Вночі 17 червня росіяни завдали щонайменше 4 удари по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на підприємствах, виникли пожежі, пошкоджено будинки вибуховою хвилею.
У ніч проти вівторка, 17 червня росія завдала щонайменше 4 удари по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу зафіксовано численні руйнування і пожежі. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.
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За словами чиновника, внаслідок російської атаки є руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі.
Ворог наніс по Запоріжжю щонайменше 4 удари
Іван Федоров повідомив, що вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.
"Інформація щодо постраждалих уточнюється. Екстрені служби вже працюють на місці", - додав він.
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