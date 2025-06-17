россияне нанесли 4 удара по Запорожью: есть разрушения и пожары
Киев • УНН
Ночью 17 июня россияне нанесли как минимум 4 удара по Запорожью. Зафиксированы разрушения на предприятиях, возникли пожары, повреждены дома взрывной волной.
В ночь на вторник, 17 июня Россия нанесла как минимум 4 удара по Запорожью. В результате обстрела зафиксированы многочисленные разрушения и пожары. Об этом сообщает начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По словам чиновника, в результате российской атаки есть разрушения на нескольких предприятиях. Там начались пожары.
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Иван Федоров сообщил, что взрывной волной повреждены находящиеся рядом дома.
"Информация о пострадавших уточняется. Экстренные службы уже работают на месте", - добавил он.
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