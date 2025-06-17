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россияне нанесли 4 удара по Запорожью: есть разрушения и пожары

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Ночью 17 июня россияне нанесли как минимум 4 удара по Запорожью. Зафиксированы разрушения на предприятиях, возникли пожары, повреждены дома взрывной волной.

россияне нанесли 4 удара по Запорожью: есть разрушения и пожары

В ночь на вторник, 17 июня Россия нанесла как минимум 4 удара по Запорожью. В результате обстрела зафиксированы многочисленные разрушения и пожары. Об этом сообщает начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, в результате российской атаки есть разрушения на нескольких предприятиях. Там начались пожары.

Враг нанес по Запорожью не менее 4 ударов

- говорится в сообщении чиновника.

Иван Федоров сообщил, что взрывной волной повреждены находящиеся рядом дома.

"Информация о пострадавших уточняется. Экстренные службы уже работают на месте", - добавил он.

Ночная атака на Запорожье: ранены двое полицейских14.06.25, 05:42 • 4158 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Запорожье
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