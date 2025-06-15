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Браян Вілсон та музичні генії сучасності: чи є гідні новатори?

Київ • УНН

 • 1050 перегляди

Чи є зараз музичні генії рівня Браяна Вілсона? Сучасні виконавці, можливо, не є першовідкривачами, як у 60-х, а новаторство змістилось на культурні периферії.

Браян Вілсон та музичні генії сучасності: чи є гідні новатори?

Найновішими претендентами на звання музичного генія зазвичай вважаються Майкл Джексон і Прінс, які померли відносно молодими. Втім є думка, що сучасні виконавці у поп-музиці, на тлі домінування суто технічних інновацій, не стали першовідкривачами нових форм, як це було в 60-х роках.

Передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Чи з'являються у теперішній час такі музичні генії, як засновник гурту The Beach Boys Браян Вілсон? Чи співставні новітні саме музичні відкриття тому, що віднайшли колеги Вілсона, - великі музиканти 60-70 років, як то Боб Ділан і Пол Маккартні і так далі?

Цим питанням задається автор матеріалу The Guardian - Браян Вілсон був музичним генієм та - "Чи залишилися такі?".

Довідка

Брайан Вілсон, засновник гурту Beach Boys помер у віці 82 років. Джон Кейл, Мік Флітвуд, Елтон Джон, а також Боб Ділан і Пол Маккартні вважали Вілсона музичним генієм.

Він широко визнаний, як епохальна постать в оркестровій поп-музиці, серф-музиці (також відомій як серф-рок, серф-поп), та у формуванні каліфорнійського саунду.

Зазначимо, що гурт The Beach Boys, заснований у Хоторні, штат Каліфорнія, у 1961 році, досягнув світового успіху: 37 його пісень увійшли до топ-40.

Гурт був і є достатньо популярним - за різні часи було продано понад 100 мільйонів платівок.

Сьогодні світ оплакує генія

- написали багато колег Вілсона на цьому тижні.

Контекст

 Отже за загальним визнанням, Браян Вілсон був генієм.

Вілсон поступово завоював таку похвальну репутацію. 

Мистецька спадщина значною мірою залежить від довготривалості масової популярності, і той факт, що опус Beach Boys Pet Sounds залишається однією з найвідоміших і найулюбленіших платівок усіх часів і народів через майже 60 років після свого виходу, є достатнім доказом його неймовірного таланту.

- зазначає автор матеріалу The Guardian.

Ще з середини 60-их років (з піар-кампанії 1966 року), риторика "Брайан Вілсон - геній" успішно поширилась в британській музичній пресі.

Вона швидко прижилася, "особливо серед британської публіки". Це стало консенсусом.

- каже біограф Вілсона, Девід Ліф.

Але хто ще, і особливо у наступні декади?

Чи ми просто уявляємо, що музичних геніїв помазують заднім числом, тому що у нас їх більше немає?, - задається питанням автор матеріалу.

Існує думка, що наразі надзвичайно важко стверджувати, що хтось із артистів останніх 30 років досягнув рівня Вілсона. А також Ділана, "Бітлз", "Роллінг Стоунз", Джоні Мітчелла та Девіда Боуї.

Найновішими претендентами на звання музичного генія зазвичай вважаються Майкл Джексон і Прінс, які померли відносно молодими. Незабаром сама ідея живої легенди залишиться в минулому.

- зазначає The Guardian.

Після золотого десятиліття рок-музики вже не "час геніїв"? Ключове пояснення

У поп-музиці, яка шанує нове, геній є синонімом інновацій.

Очевидно, не випадково, що всі наші унікальні та інноваційні музичні уми належали до одного покоління, розпочавши роботу в 1970-х роках - найпізніше, коли всі нові звуки барабанів, гітар і клавішних, а також найбільш резонансні мелодії, що запам'ятовуються, були доступні для використання.

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Перед ними була цілинна територія, а "Біч Бойз" навіть мали можливість звуково кодифікувати Каліфорнію, одне з найбільш культурно значущих місць на планеті.

Думаю, я просто не був створений для цих часів

- співав одного разу Вілсон. 

Але, важливо - цілком очевидно, що музичний прогрес не зупинився раптово півстоліття тому. 

Досі існує ще нечута музика, яку потрібно створювати – і вона створюється постійно.

Загальні ф'южн-музики, формальні варіації та експериментальні техніки виробництва не безмежні, але вони точно не вичерпані, а деякі навіть об'єдналися в рухи, що визначають епоху. 

Це доводять такі жанри 21-го століття, як грайм, треп та гіперпоп та інші

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Водночас, слід зазначити, що музична винахідливість залишається на культурних периферіях.

 І якщо новаторство й наближається до духу часу, то це некваплива подорож

Грайм розпочав свій розвиток через ціле десятиліття після свого створення завдяки Skepta та Stormzy. Так само, як і гіперпоп, який досяг мас минулого літа під виглядом альбому Brat від Charli xcx.

Ще одна причина, чому музичних геніїв так мало:

Люди, які займаються справжніми інноваціями, рідко самі опиняються в центрі уваги. 

Це здається особливо актуальним у порівнянні з 1960-ми роками; неможливо відокремити особисті досягнення від золотої лихоманки десятиліття – маніакального хрестового походу, щоб довести поп і рок до їхніх абсолютних меж.

Нагадаємо

Режисери Макмехон та Макгурті створили документальний фільм "Становлення Led Zeppelin" за участю всіх живих учасників гурту. Вперше за десятиліття легендарний колектив погодився розповісти свою історію.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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