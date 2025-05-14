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Популярність Меган Маркл у Британії впала до історичного мінімуму - опитування

Київ • УНН

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Опитування YouGov показало найнижчий рівень схвалення Меган Маркл у Великій Британії з 2017 року – лише 20%. Її негативний рейтинг сягнув 65%.

Популярність Меган Маркл у Британії впала до історичного мінімуму - опитування

Кількість шанувальників Меган Маркл у Великій Британії досягла найменшого показника за всю історію. YouGov на початку травня опитав дорослих британців і зафіксував найнижчий бал схвалення герцогині Сассекської, за кількістю людей, яким вона подобається. Зараз він становить 20%. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

Нові дані YouGov показують, що "прихильність до Меган, герцогині Сассекської, знаходиться на найнижчому рівні з моменту початку її відстеження в 2017 році".

Негативний рейтинг Меган серед тих, кому вона не подобалася, становить 65 відсотків, що дало їй чистий рейтинг схвалення на рівні мінус 45. Раніше її несприятливий рейтинг був трохи нижчим.

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У поточному році Меган Маркл відновила своє кулінарне шоу на Netflix With Love, Meghan, активізувала роботу над проєктом інтернет-магазину As Ever та новим подкастом про підприємництво Confessions of a Female Founder.

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Тепер вона намагається відійти від того контенту, який пара видавала публіці раніше. У минулому подружжя різко критикувало британську монархію, і таким чином створювалася можливість для "детоксикації її відносин з громадськістю".

Однак, щодо Великої Британії, то новий підхід, схоже, поки не покращив її сприйняття серед простих людей.

Нагадаємо

Зведений брат Меган Маркл Томас Маркл-молодший заявив, що працює над "відвертою" книгою про дитинство герцогині Сассекської. Він планує зняти спін-офф та документальний фільм за мотивами книги і заперечує твердження Меган про бідність.

Лілія Набока

Лілія Набока

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