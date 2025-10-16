Комбінований удар рф по Полтавщині у ніч на 16 жовтня: рятувальники ліквідували пожежі
У Полтавській області рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російського комбінованого удару в ніч на 16 жовтня. Цілями ворога стали енергетична інфраструктура та об'єкти нафтогазової промисловості.
Деталі
Як повідомили у ДСНС, ціллю ворога стала енергетична інфраструктура регіону. Внаслідок влучань та падіння уламків пошкоджені об'єкти нафтогазової промисловості.
До ліквідації наслідків удару залучалися 153 рятувальники та 36 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо
У ніч на 16 жовтня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через зліт російських літаків МіГ-31К. Вибухи були зафіксовані у Харкові, Полтаві, Кропивницькому та Ізюмі.
