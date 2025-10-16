По Україні ввели обмеження на електрику для промисловості, аварійні відключення у деяких областях - Укренерго

У четвер, 16 жовтня, в частині областей України знову були застосовані аварійні відключення електроенергії через наслідки російських ударів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укренерго".

Деталі

Також по всій Україні застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів. У Чернігівській області оператором системи розподілу (обленерго) застосовуються три черги погодинних відключень.

При цьому українців попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Громадян закликали стежити за повідомленнями на сторінках відповідних обленерго.

Нагадаємо

Раніше УНН вже повідомляв, що у низці областей вранці у четвер, 16 жовтня, введено екстрені відключення електроенергії.

Також YASNO раніше повідомляли, що основна причина екстрених відключень світла в Україні - наслідки російських атак на енергооб’єкти. Там додали: якщо після обстрілів світло з’являється за кілька годин, це не означає, що пошкодження повністю відновлено, що нові схеми підключення працюють стабільно та витримують навантаження.