Ексклюзив
08:03 • 2258 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
07:49 • 4602 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
07:17 • 10868 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
07:08 • 13024 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
06:15 • 10469 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
05:48 • 13434 перегляди
86 зі 113 дронів знешкоджено над Україною під час нічної атаки рф
14 жовтня, 23:34 • 14962 перегляди
Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба
14 жовтня, 19:16 • 31075 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 60768 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 53036 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
Чому виникають екстрені відключення світла: з'явилось пояснення

Київ • УНН

 • 442 перегляди

Екстрені відключення світла в Україні спричинені російськими атаками на енергооб'єкти, що призводить до нестабільної роботи нових схем підключення. YASNO закликає обмежувати використання енергоємних приладів у пікові години, щоб уникнути відключень.

Чому виникають екстрені відключення світла: з'явилось пояснення

Основна причина екстрених відключень світла в Україні - наслідки російських атак на енергооб’єкти. Якщо після руйнівних обстрілів світло з’являється за кілька годин, це не означає, що пошкодження повністю відновлено, що нові схеми підключення працюють стабільно та витримують навантаження. Про це повідомили в YASNO, передає УНН.

Що потрібно знати про екстрені відключення

В YASNO повідомляють, що екстрені відключення — це вимушений захід, який енергетики застосовують, щоб запобігти масштабним аваріям.

Це не планові вимкнення — їх неможливо спрогнозувати і тим паче скласти для них графіки (на відміну від стабілізаційних). Основна причина екстрених відключень — наслідки російських атак на енергооб’єкти. Важливо пам’ятати: якщо після руйнівних обстрілів світло з’являється за кілька годин, це не означає, що пошкодження повністю відновлено, що нові схеми підключення працюють стабільно та витримують навантаження

- пояснює YASNO.

Зазначається, що рішення про екстрені відключення ухвалює Укренерго — залежно від ситуації в енергосистемі та рівня дефіциту електроенергії.

 Що потрібно робити?

Якщо у вашому місті світло є, а в сусідньому діють екстрені відключення, обмежте використання енергоємних приладів. Так ви допоможете енергетикам швидше відновити електропостачання.

YASNO закликає намагатися менше споживати у пікові години — зранку та ввечері.

Це теж допомагає уникати екстрених відключень

- наголошують в YASNO.

Торік генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомляв, які прилади найбільше споживають електроенергію.

Контекст

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня, армія рф завдала ударів по Україні, внаслідок чого були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до відключень світла у деяких областях України.

Сьогодні, 15 жовтня Міненерго повідомляло, що вночі російські війська знову атакували енергетику, через що є знеструмлення у "кількох областях", у тому числі у Дніпропетровській, вранці вводили аварійні відключення світла у 7 областях, але наразі усі вони скасовані.

Вчора, 14 жовтня через перенавантаження мережі виникла проблема на одному з енергообʼєктів Києва. Частково була відсутня електроенергія у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах.

Анна Мурашко

СуспільствоЕкономіка
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Дніпропетровська область
Укренерго
Україна
Київ