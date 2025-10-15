Чому виникають екстрені відключення світла: з'явилось пояснення

Основна причина екстрених відключень світла в Україні - наслідки російських атак на енергооб’єкти. Якщо після руйнівних обстрілів світло з’являється за кілька годин, це не означає, що пошкодження повністю відновлено, що нові схеми підключення працюють стабільно та витримують навантаження. Про це повідомили в YASNO, передає УНН.

Що потрібно знати про екстрені відключення

В YASNO повідомляють, що екстрені відключення — це вимушений захід, який енергетики застосовують, щоб запобігти масштабним аваріям.

Це не планові вимкнення — їх неможливо спрогнозувати і тим паче скласти для них графіки (на відміну від стабілізаційних). Основна причина екстрених відключень — наслідки російських атак на енергооб’єкти. Важливо пам’ятати: якщо після руйнівних обстрілів світло з’являється за кілька годин, це не означає, що пошкодження повністю відновлено, що нові схеми підключення працюють стабільно та витримують навантаження - пояснює YASNO.

Зазначається, що рішення про екстрені відключення ухвалює Укренерго — залежно від ситуації в енергосистемі та рівня дефіциту електроенергії.

Що потрібно робити?

Якщо у вашому місті світло є, а в сусідньому діють екстрені відключення, обмежте використання енергоємних приладів. Так ви допоможете енергетикам швидше відновити електропостачання.

YASNO закликає намагатися менше споживати у пікові години — зранку та ввечері.

Це теж допомагає уникати екстрених відключень - наголошують в YASNO.

Торік генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомляв, які прилади найбільше споживають електроенергію.

Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключень

Контекст

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня, армія рф завдала ударів по Україні, внаслідок чого були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до відключень світла у деяких областях України.

Сьогодні, 15 жовтня Міненерго повідомляло, що вночі російські війська знову атакували енергетику, через що є знеструмлення у "кількох областях", у тому числі у Дніпропетровській, вранці вводили аварійні відключення світла у 7 областях, але наразі усі вони скасовані.

Вчора, 14 жовтня через перенавантаження мережі виникла проблема на одному з енергообʼєктів Києва. Частково була відсутня електроенергія у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах.