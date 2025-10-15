$41.750.14
Эксклюзив
08:03 • 1378 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 2474 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 8680 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
07:08 • 11557 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
06:15 • 9462 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
05:48 • 13072 просмотра
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
14 октября, 23:34 • 14695 просмотра
Правительство призывает общины не спешить с отопительным сезоном, сохраняя ресурсы - Кулеба
14 октября, 19:16 • 31039 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21 • 60744 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 53009 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
07:17 • 8704 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию07:08 • 11569 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria's Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 26193 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы14 октября, 13:31 • 83503 просмотра
В YASNO объяснили, почему возникают экстренные отключения света

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Экстренные отключения света в Украине вызваны российскими атаками на энергообъекты, что приводит к нестабильной работе новых схем подключения. YASNO призывает ограничивать использование энергоемких приборов в пиковые часы, чтобы избежать отключений.

В YASNO объяснили, почему возникают экстренные отключения света

Основная причина экстренных отключений света в Украине – последствия российских атак на энергообъекты. Если после разрушительных обстрелов свет появляется через несколько часов, это не означает, что повреждения полностью восстановлены, что новые схемы подключения работают стабильно и выдерживают нагрузку. Об этом сообщили в YASNO, передает УНН.

Что нужно знать об экстренных отключениях

В YASNO сообщают, что экстренные отключения — это вынужденная мера, которую энергетики применяют, чтобы предотвратить масштабные аварии.

Это не плановые отключения — их невозможно спрогнозировать и тем более составить для них графики (в отличие от стабилизационных). Основная причина экстренных отключений — последствия российских атак на энергообъекты. Важно помнить: если после разрушительных обстрелов свет появляется через несколько часов, это не означает, что повреждения полностью восстановлены, что новые схемы подключения работают стабильно и выдерживают нагрузку

- объясняет YASNO.

Отмечается, что решение об экстренных отключениях принимает Укрэнерго — в зависимости от ситуации в энергосистеме и уровня дефицита электроэнергии.

Что нужно делать?

Если в вашем городе свет есть, а в соседнем действуют экстренные отключения, ограничьте использование энергоемких приборов. Так вы поможете энергетикам быстрее восстановить электроснабжение.

YASNO призывает стараться меньше потреблять в пиковые часы — утром и вечером.

Это тоже помогает избегать экстренных отключений

- отмечают в YASNO.

В прошлом году генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщал, какие приборы больше всего потребляют электроэнергию.

Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключений10.10.25, 16:35 • 60548 просмотров

Контекст

В ночь на пятницу, 10 октября, армия рф нанесла удары по Украине, в результате чего были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к отключениям света в некоторых областях Украины.

Сегодня, 15 октября Минэнерго сообщало, что ночью российские войска снова атаковали энергетику, из-за чего есть обесточивание в "нескольких областях", в том числе в Днепропетровской, утром вводили аварийные отключения света в 7 областях, но сейчас все они отменены.

Вчера, 14 октября из-за перегрузки сетей возникла проблема на одном из энергообъектов Киева. Частично отсутствовала электроэнергия в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.

Анна Мурашко

ОбществоЭкономика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Днепропетровская область
Укрэнерго
Украина
Киев