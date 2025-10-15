В YASNO объяснили, почему возникают экстренные отключения света

Основная причина экстренных отключений света в Украине – последствия российских атак на энергообъекты. Если после разрушительных обстрелов свет появляется через несколько часов, это не означает, что повреждения полностью восстановлены, что новые схемы подключения работают стабильно и выдерживают нагрузку. Об этом сообщили в YASNO, передает УНН.

Что нужно знать об экстренных отключениях

В YASNO сообщают, что экстренные отключения — это вынужденная мера, которую энергетики применяют, чтобы предотвратить масштабные аварии.

Это не плановые отключения — их невозможно спрогнозировать и тем более составить для них графики (в отличие от стабилизационных). Основная причина экстренных отключений — последствия российских атак на энергообъекты. Важно помнить: если после разрушительных обстрелов свет появляется через несколько часов, это не означает, что повреждения полностью восстановлены, что новые схемы подключения работают стабильно и выдерживают нагрузку - объясняет YASNO.

Отмечается, что решение об экстренных отключениях принимает Укрэнерго — в зависимости от ситуации в энергосистеме и уровня дефицита электроэнергии.

Что нужно делать?

Если в вашем городе свет есть, а в соседнем действуют экстренные отключения, ограничьте использование энергоемких приборов. Так вы поможете энергетикам быстрее восстановить электроснабжение.

YASNO призывает стараться меньше потреблять в пиковые часы — утром и вечером.

Это тоже помогает избегать экстренных отключений - отмечают в YASNO.

В прошлом году генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщал, какие приборы больше всего потребляют электроэнергию.

Контекст

В ночь на пятницу, 10 октября, армия рф нанесла удары по Украине, в результате чего были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к отключениям света в некоторых областях Украины.

Сегодня, 15 октября Минэнерго сообщало, что ночью российские войска снова атаковали энергетику, из-за чего есть обесточивание в "нескольких областях", в том числе в Днепропетровской, утром вводили аварийные отключения света в 7 областях, но сейчас все они отменены.

Вчера, 14 октября из-за перегрузки сетей возникла проблема на одном из энергообъектов Киева. Частично отсутствовала электроэнергия в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.