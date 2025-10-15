рф знову атакувала енергетику, але аварійні відключення скасовано - Міненерго
Київ • УНН
Внаслідок нічних дронових ударів росіян по енергооб'єктах знеструмлено споживачів у кількох областях, зокрема на Дніпропетровщині. Ранкові аварійні відключення світла у шести областях скасовані, тривають відновлювальні роботи.
Російські війська знову атакували енергетику, через що є знеструмлення у "кількох областях", у тому числі у Дніпропетровській, вранці вводили аварійні відключення світла у 7 областях, але наразі усі вони скасовані, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.
Уночі ворог вкотре завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях, зокрема - на Дніпропетровщині
Як вказано, аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих регіонах вже розпочались. Енергетики, як повідомляється, роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок попередніх російських ударів – вранці у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській і Черкаській областях застосовувались аварійні відключення для всіх категорій споживачів. А у Запорізькій області – аварійно знеструмлювалась частина промисловості. На зараз – аварійні відключення не застосовуються у жодному регіоні
Також повідомляється, що на Чернігівщині, за командою місцевого обленерго, наразі застосовуються три черги погодинних відключень. Це, як вказано, - наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають, поінформували у міністерстві.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголосили у Міненерго.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.22 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - сказано у повідомленні.