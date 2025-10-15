рф снова атаковала энергетику, но аварийные отключения отменены - Минэнерго
Киев • УНН
В результате ночных дроновых ударов россиян по энергообъектам обесточены потребители в нескольких областях, в частности на Днепропетровщине. Утренние аварийные отключения света в шести областях отменены, продолжаются восстановительные работы.
Российские войска снова атаковали энергетику, из-за чего есть обесточивания в "нескольких областях", в том числе в Днепропетровской, утром вводили аварийные отключения света в 7 областях, но сейчас все они отменены, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.
Ночью враг в очередной раз нанес дроновые удары по энергообъектам в нескольких регионах. В результате на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях, в частности - на Днепропетровщине
Как указано, аварийно-восстановительные работы во всех пострадавших регионах уже начались. Энергетики, как сообщается, делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме в результате предыдущих российских ударов – утром в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской и Черкасской областях применялись аварийные отключения для всех категорий потребителей. А в Запорожской области – аварийно обесточивалась часть промышленности. На данный момент – аварийные отключения не применяются ни в одном регионе
Также сообщается, что на Черниговщине, по команде местного облэнерго, сейчас применяются три очереди почасовых отключений. Это, как указано, - следствие систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона в течение нескольких предыдущих недель. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются, проинформировали в министерстве.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - подчеркнули в Минэнерго.
Ситуация на ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.22 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сказано в сообщении.