Экстренные отключения света начали отменять: в каких областях
Киев • УНН
В областях Украины, где утром вводили экстренные отключения света, их начали отменять. В частности, аварийные отключения отменены на Днепропетровщине, Кировоградщине, Полтавщине и Запорожской области.
В областях, где утром вводились экстренные отключения электроэнергии, начали отменять эти аварийные отключения света, сообщили в местных облэнерго и энергокомпаниях, пишет УНН.
Детали
"Днепропетровщина: экстренные отключения света отменены", - сообщили в ДТЭК.
"15.10.2025 с 09 час. 19 мин. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" действие графика аварийных отключений (ГАО) отменено", - указали в Кировоградоблэнерго.
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 15 октября в 9:13 получена команда на отмену ГАО", - отметили в Полтаваоблэнерго.
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" графики аварийных отключений по Запорожской области отменены", - сообщили в Запорожьеоблэнерго.
