Экстренные отключения света начали отменять: в каких областях

06:15 • 1114 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
05:48 • 7606 просмотра
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
14 октября, 23:34 • 11061 просмотра
Правительство призывает общины не спешить с отопительным сезоном, сохраняя ресурсы - Кулеба
14 октября, 19:16 • 28623 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21 • 59006 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 52208 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
14 октября, 15:00 • 46923 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
14 октября, 13:31 • 79740 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
14 октября, 13:02 • 27285 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 61751 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
ЦПД: статья якобы Frankfurter Allgemeine Zeitung о "внутренней войне" в Украине - фейк14 октября, 23:02 • 32978 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 40096 просмотра
Мошенники предлагают "легкий заработок" в соцсетях: как защититься01:08 • 29988 просмотра
Жестокие столкновения в Газе: ХАМАС совершил публичную казнь восьми человек - CNN01:39 • 48850 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria's Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 17999 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 18821 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы14 октября, 13:31 • 79740 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 61751 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 51604 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 88696 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 40706 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 29583 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 31557 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 40200 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 44240 просмотра
Экстренные отключения света начали отменять: в каких областях

Киев • УНН

 • 362 просмотра

В областях Украины, где утром вводили экстренные отключения света, их начали отменять. В частности, аварийные отключения отменены на Днепропетровщине, Кировоградщине, Полтавщине и Запорожской области.

Экстренные отключения света начали отменять: в каких областях

В областях, где утром вводились экстренные отключения электроэнергии, начали отменять эти аварийные отключения света, сообщили в местных облэнерго и энергокомпаниях, пишет УНН.

Детали

"Днепропетровщина: экстренные отключения света отменены", - сообщили в ДТЭК.

"15.10.2025 с 09 час. 19 мин. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" действие графика аварийных отключений (ГАО) отменено", - указали в Кировоградоблэнерго.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 15 октября в 9:13 получена команда на отмену ГАО", - отметили в Полтаваоблэнерго.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" графики аварийных отключений по Запорожской области отменены", - сообщили в Запорожьеоблэнерго.

Аварийные отключения электроэнергии охватили больше областей: детали15.10.25, 09:02 • 5990 просмотров

Юлия Шрамко

Отключение света
Электроэнергия
ДТЭК
Укрэнерго