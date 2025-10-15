Екстрені відключення світла почали відміняти: у яких областях

$41.610.01
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
05:48 • 7378 перегляди
86 зі 113 дронів знешкоджено над Україною під час нічної атаки рф
14 жовтня, 23:34 • 10945 перегляди
Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба
14 жовтня, 19:16 • 28521 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 58923 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 52171 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
14 жовтня, 15:00 • 46890 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31 • 79641 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02 • 27280 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 61664 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
ЦПД: стаття нібито Frankfurter Allgemeine Zeitung про "внутрішню війну" в Україні - фейк14 жовтня, 23:02 • 32978 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 40096 перегляди
Шахраї пропонують "легкий заробіток" у соцмережах: як захиститися01:08 • 29988 перегляди
Жорстокі сутички в Газі: ХАМАС здійснив публічну страту восьми осіб - CNN01:39 • 48850 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo05:50 • 17999 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo05:50 • 18617 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси14 жовтня, 13:31 • 79623 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 61647 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 51504 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 88597 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Юлія Свириденко
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Велика Британія
Китай
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 40537 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 29524 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 31506 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 40154 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 44194 перегляди
MIM-104 Patriot
Instagram
YouTube
TikTok
Шахед-136

Екстрені відключення світла почали відміняти: у яких областях

Київ • УНН

 • 340 перегляди

В областях України, де вранці вводили екстрені відключення світла, їх почали скасовувати. Зокрема, аварійні вимкнення скасовано на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині та Запорізькій області.

Екстрені відключення світла почали відміняти: у яких областях

По областях, де вранці вводили екстрені відключення електроенергії, почали відміняти ці аварійні вимкнення світла, повідомили в місцевих обленерго та енергокомпаніях, пише УНН.

Деталі

"Дніпропетровщина: екстрені відключення світла скасовано", - повідомили у ДТЕК.

"15.10.2025 з 09 год. 19 хв. за розпорядженням НЕК "Укренерго" дію графіка аварійних відключень (ГАВ) скасовано", - вказали в Кіровоградобленерго.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго", 15 жовтня о 9:13 отримана команда на відміну ГАВ", - зазначили в Полтаваобленерго.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" графіки аварійних відключень по Запорізькій області скасовано", - повідомили у Запоріжжяобленерго.

Аварійні відключення електроенергії охопили більше областей: деталі15.10.25, 09:02 • 5826 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Відключення світла
Електроенергія
ДТЕК
Укренерго