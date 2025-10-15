Екстрені відключення світла почали відміняти: у яких областях
Київ • УНН
В областях України, де вранці вводили екстрені відключення світла, їх почали скасовувати. Зокрема, аварійні вимкнення скасовано на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині та Запорізькій області.
По областях, де вранці вводили екстрені відключення електроенергії, почали відміняти ці аварійні вимкнення світла, повідомили в місцевих обленерго та енергокомпаніях, пише УНН.
Деталі
"Дніпропетровщина: екстрені відключення світла скасовано", - повідомили у ДТЕК.
"15.10.2025 з 09 год. 19 хв. за розпорядженням НЕК "Укренерго" дію графіка аварійних відключень (ГАВ) скасовано", - вказали в Кіровоградобленерго.
"За розпорядженням НЕК "Укренерго", 15 жовтня о 9:13 отримана команда на відміну ГАВ", - зазначили в Полтаваобленерго.
"За розпорядженням НЕК "Укренерго" графіки аварійних відключень по Запорізькій області скасовано", - повідомили у Запоріжжяобленерго.
