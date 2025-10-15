Аварійні відключення електроенергії охопили більше областей: деталі

Аварійні відключення електроенергії розширилися на більше областей, на додачу до 3 регіонів, про які було відомо раніше, повідомили в місцевих обленерго, пише УНН.

Деталі

Наразі відомо про аварійні відключення у щонайменше 6 областях, а також про графіки відключень в одній області.

"За командою НЕК "Укренерго" по Харківській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ). Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії", - вказали у Харківобленерго.

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1, 2 та 3 черг споживачів", - зазначили в Сумиобленерго.

"З метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі після ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України за вказівкою НЕК "Укренерго" по Запорізькій області введені графіки аварійних відключень (ГАВ)", - повідомили в Запоріжжяобленерго.

