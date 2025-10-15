$41.610.01
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
05:48 • 7316 перегляди
86 зі 113 дронів знешкоджено над Україною під час нічної атаки рф
14 жовтня, 23:34 • 10911 перегляди
Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба
14 жовтня, 19:16 • 28491 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 58898 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 52161 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
14 жовтня, 15:00 • 46882 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31 • 79621 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02 • 27278 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 61646 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Аварійні відключення електроенергії охопили більше областей: деталі

Київ • УНН

 • 5802 перегляди

Аварійні відключення електроенергії розширилися на додаткові області, тепер їх щонайменше шість. Харківська, Сумська та Запорізька області вже застосовують графіки аварійних відключень за вказівкою "Укренерго".

Аварійні відключення електроенергії охопили більше областей: деталі

Аварійні відключення електроенергії розширилися на більше областей, на додачу до 3 регіонів, про які було відомо раніше, повідомили в місцевих обленерго, пише УНН.

Деталі

Наразі відомо про аварійні відключення у щонайменше 6 областях, а також про графіки відключень в одній області.

"За командою НЕК "Укренерго" по Харківській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ). Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії", - вказали у Харківобленерго.

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1, 2 та 3 черг споживачів", - зазначили в Сумиобленерго.

"З метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі після ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України за вказівкою НЕК "Укренерго" по Запорізькій області введені графіки аварійних відключень (ГАВ)", - повідомили в Запоріжжяобленерго.

Екстрені відключення світла запровадили в низці областей15.10.25, 08:19 • 13190 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Сумська область
Харківська область
Запорізька область
Укренерго
Україна