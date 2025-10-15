Аварійні відключення електроенергії охопили більше областей: деталі
Київ • УНН
Аварійні відключення електроенергії розширилися на додаткові області, тепер їх щонайменше шість. Харківська, Сумська та Запорізька області вже застосовують графіки аварійних відключень за вказівкою "Укренерго".
Аварійні відключення електроенергії розширилися на більше областей, на додачу до 3 регіонів, про які було відомо раніше, повідомили в місцевих обленерго, пише УНН.
Деталі
Наразі відомо про аварійні відключення у щонайменше 6 областях, а також про графіки відключень в одній області.
"За командою НЕК "Укренерго" по Харківській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ). Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії", - вказали у Харківобленерго.
"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1, 2 та 3 черг споживачів", - зазначили в Сумиобленерго.
"З метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі після ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України за вказівкою НЕК "Укренерго" по Запорізькій області введені графіки аварійних відключень (ГАВ)", - повідомили в Запоріжжяобленерго.
