Emergency power outages covered more regions: details

Exclusive
07:17 AM • 5138 views
World Breast Cancer Day: how the disease manifests itself, its diagnosis and preventionPhoto
07:08 AM • 9404 views
FC "Unbreakable" from Kharkiv: how amputee football helps veterans overcome isolation
06:15 AM • 7542 views
General Staff confirmed repeated strike on oil terminal in Feodosia and attack on other objects of the Russian occupier
05:48 AM • 12441 views
86 out of 113 drones neutralized over Ukraine during Russia's night attack
October 14, 11:34 PM • 14249 views
Government urges communities not to rush heating season, conserve resources - Kuleba
October 14, 07:16 PM • 30856 views
Zelenskyy to ask for Tomahawk missile supplies to Ukraine at Washington meeting - Trump
Exclusive
October 14, 03:21 PM • 60590 views
Divorce via "Diia": The Ministry of Digital Transformation explained how it will happen and who it is intended for
October 14, 03:17 PM • 52918 views
US expects important announcement on arms supplies to Ukraine tomorrow - Whitaker
October 14, 03:00 PM • 47341 views
Citizenship terminated: Trukhanov received Russian passport in 2015 - SBU
October 14, 01:31 PM • 82760 views
Zelenskyy stripped Trukhanov of citizenship: what is known about the mayor of Odesa
Information agency «Ukrainian National News»

Subject in the field of online media; media identifier - R40-05926

This resource is intended for persons who have reached the age of 21.

All rights reserved. © 2007 — 2025

CPD: alleged Frankfurter Allgemeine Zeitung article about "civil war" in Ukraine is fakeOctober 14, 11:02 PM
Kim Kardashian's Skims brand presented panties with faux pubic hairPhotoOctober 15, 12:05 AM
Scammers offer "easy money" on social media: how to protect yourselfOctober 15, 01:08 AM
Brutal clashes in Gaza: Hamas publicly executes eight people - CNNOctober 15, 01:39 AM
Legendary Victoria's Secret "angels" are back on the runway: when and where to watch the showVideo05:50 AM
World Breast Cancer Day: how the disease manifests itself, its diagnosis and preventionPhoto
07:17 AM
FC "Unbreakable" from Kharkiv: how amputee football helps veterans overcome isolation07:08 AM
Legendary Victoria's Secret "angels" are back on the runway: when and where to watch the showVideo05:50 AM
Zelenskyy stripped Trukhanov of citizenship: what is known about the mayor of OdesaOctober 14, 01:31 PM
The collapse of the largest crypto exchange Binance: what caused the $19 billion losses
October 14, 12:47 PM
Kim Kardashian's Skims brand presented panties with faux pubic hairPhotoOctober 15, 12:05 AM
Emma Watson vacations in Pisa with unknown man after refuting engagement rumorsPhotoOctober 14, 01:19 PM
Rat stops Wales-Belgium match: Courtois and De Bruyne at the epicenter of surreal eventsPhotoOctober 14, 01:05 PM
Taylor Swift announces documentary series about her latest tourPhotoOctober 13, 03:39 PM
Tyson Fury's 16-year-old daughter got engaged: Paris Fury defended her daughter's choiceOctober 13, 03:15 PM
Emergency power outages covered more regions: details

Kyiv

Kyiv • UNN

 8782 views

Emergency power outages have expanded to additional regions, now totaling at least six. Kharkiv, Sumy, and Zaporizhzhia regions are already implementing emergency shutdown schedules as instructed by Ukrenergo.

Emergency power outages covered more regions: details

Emergency power outages have expanded to more regions, in addition to the 3 regions previously known, local power companies reported, writes UNN.

Details

Currently, emergency outages are known in at least 6 regions, as well as outage schedules in one region.

"By order of NPC "Ukrenergo", emergency power outage schedules (EPOS) have been applied in Kharkiv region. Today there is a need for very economical electricity consumption," Kharkivoblenergo indicated.

"By order of NPC "Ukrenergo", emergency power outage schedules have been introduced in Sumy region. Currently, EPOS are in effect for 1st, 2nd and 3rd priority consumers," Sumyoblenergo noted.

"In order to stabilize the situation in the Integrated Energy System after enemy attacks on Ukraine's energy infrastructure, by order of NPC "Ukrenergo", emergency power outage schedules (EPOS) have been introduced in Zaporizhzhia region," Zaporizhzhiaoblenergo reported.

Emergency power outages introduced in a number of regions15.10.25, 08:19

Julia Shramko

SocietyEconomy
Power outage
Blackout
Electricity
Sumy Oblast
Kharkiv Oblast
Zaporizhzhia Oblast
Ukrenergo
Ukraine