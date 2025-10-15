Emergency power outages covered more regions: details
Kyiv • UNN
Emergency power outages have expanded to additional regions, now totaling at least six. Kharkiv, Sumy, and Zaporizhzhia regions are already implementing emergency shutdown schedules as instructed by Ukrenergo.
Emergency power outages have expanded to more regions, in addition to the 3 regions previously known, local power companies reported, writes UNN.
Details
Currently, emergency outages are known in at least 6 regions, as well as outage schedules in one region.
"By order of NPC "Ukrenergo", emergency power outage schedules (EPOS) have been applied in Kharkiv region. Today there is a need for very economical electricity consumption," Kharkivoblenergo indicated.
"By order of NPC "Ukrenergo", emergency power outage schedules have been introduced in Sumy region. Currently, EPOS are in effect for 1st, 2nd and 3rd priority consumers," Sumyoblenergo noted.
"In order to stabilize the situation in the Integrated Energy System after enemy attacks on Ukraine's energy infrastructure, by order of NPC "Ukrenergo", emergency power outage schedules (EPOS) have been introduced in Zaporizhzhia region," Zaporizhzhiaoblenergo reported.
