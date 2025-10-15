Аварийные отключения электроэнергии охватили больше областей: детали
Киев • УНН
Аварийные отключения электроэнергии расширились на дополнительные области, теперь их не менее шести. Харьковская, Сумская и Запорожская области уже применяют графики аварийных отключений по указанию "Укрэнерго".
Аварийные отключения электроэнергии расширились на большее количество областей, в дополнение к 3 регионам, о которых было известно ранее, сообщили в местных облэнерго, пишет УНН.
Подробности
Сейчас известно об аварийных отключениях как минимум в 6 областях, а также о графиках отключений в одной области.
"По команде НЭК "Укрэнерго" по Харьковской области применены графики аварийных отключений (ГАО). Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", - указали в Харьковоблэнерго.
"По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений. Сейчас ГАО действуют для 1, 2 и 3 очередей потребителей", - отметили в Сумыоблэнерго.
"С целью стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме после вражеских атак на энергетическую инфраструктуру Украины по указанию НЭК "Укрэнерго" по Запорожской области введены графики аварийных отключений (ГАО)", - сообщили в Запорожьеоблэнерго.
