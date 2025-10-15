Экстренные отключения света введены в ряде областей
Киев • УНН
Утром 15 октября в ряде областей Украины введены экстренные отключения электроэнергии. В частности, это касается Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областей.
В ряде областей утром в среду, 15 октября, ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщили в местных облэнерго и энергокомпаниях, пишет УНН.
Детали
Сейчас известно об экстренных отключениях как минимум в 3 областях, а также графиках еще в одной.
"По команде Укрэнерго в Днепропетровской области применены экстренные отключения", - сообщили в ДТЭК.
"15.10.2025 с 07 час. 49 мин. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО)", - указали в Кировоградоблэнерго.
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 15 октября в 7:34 получена команда на применение 3 очередей ГАО", - сообщили в Полтаваоблэнерго.
Тем временем график почасовых отключений (ГПО) в три очереди одновременно 15 октября действует на Черниговщине, сообщили в Черниговоблэнерго. Если ситуация в энергосистеме будет благоприятной, в регионе планируют "в течение дня уменьшить объем ограничений".
Отключения в Киеве: энергетики установили причину аварии, свет планируют вернуть в ближайшие часы14.10.25, 23:22 • 16756 просмотров