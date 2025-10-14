Отключения в Киеве: энергетики установили причину аварии, свет планируют вернуть в ближайшие часы
ДТЭК сообщил, что энергетики установили причину аварии в Киеве и планируют восстановить электроснабжение во все дома в ближайшие часы. Часть потребителей Шевченковского, Печерского и Голосеевского районов временно остается без света из-за повышенной нагрузки на энергосистему.
Энергетики установили причину аварии в Киеве, свет обещают вернуть в ближайшие часы, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Киев: энергетики установили причину аварии, в ближайшие часы вернем свет во все дома
В Киеве в связи с повышенной нагрузкой на энергосистему из-за увеличения электропотребления проводят работы на энергообъекте.
Часть потребителей Шевченковского, Печерского и Голосеевского районов временно находится без электроснабжения.