Відключення у Києві: енергетики встановили причину аварії, світло планують повернути у найближчі години
Київ • УНН
ДТЕК повідомив, що енергетики встановили причину аварії в Києві та планують відновити електропостачання до всіх домівок найближчими годинами. Частина споживачів Шевченківського, Печерського та Голосіївського районів тимчасово залишається без світла через підвищене навантаження на енергосистему.
Енергетики встановили причину аварії в Києві, світло обіцяють повернути у найближчі години, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Київ: енергетики встановили причину аварії, в найближчі години повернемо світло в усі домівки
Нагадаємо
У Києві у звʼязку з підвищеним навантаженням на енергосистему через збільшення електроспоживання проводять роботи на енергообʼєкті.
Частина споживачів Шевченківського, Печерського та Голосіївського районів тимчасово перебуває без електропостачання.