Правий берег столиці отримує воду в режимі пониженого тиску через перебої зі світлом - Київводоканал
Київ • УНН
Споживачі правого берега Києва отримують воду в режимі пониженого тиску через перебої зі світлом. Енергетики працюють над стабілізацією роботи та відновленням постачання послуг.
У столиці споживачі правого берега отримують водопостачання в режимі пониженого тиску через перебої із світлом, передає УНН із посиланням на Київводоканал.
Споживачі правого берега міста наразі отримують водопостачання в режимі пониженого тиску. Енергетики в оперативному порядку виконують необхідні процеси для стабілізації роботи й відновлення штатного постачання всіх послуг містянам
Нагадаємо
У Києві у звʼязку з підвищеним навантаженням на енергосистему через збільшення електроспоживання проводять роботи на енергообʼєкті.
Частина споживачів Шевченківського, Печерського та Голосіївського районів тимчасово перебуває без електропостачання.
