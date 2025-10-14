Правый берег столицы получает воду в режиме пониженного давления из-за перебоев со светом - Киевводоканал
Киев • УНН
Потребители правого берега Киева получают воду в режиме пониженного давления из-за перебоев со светом. Энергетики работают над стабилизацией работы и возобновлением предоставления услуг.
В столице потребители правого берега получают водоснабжение в режиме пониженного давления из-за перебоев со светом, передает УНН со ссылкой на Киевводоканал.
Потребители правого берега города сейчас получают водоснабжение в режиме пониженного давления. Энергетики в оперативном порядке выполняют необходимые процессы для стабилизации работы и восстановления штатного снабжения всех услуг горожанам
В Киеве в связи с повышенной нагрузкой на энергосистему из-за увеличения электропотребления проводят работы на энергообъекте.
Часть потребителей Шевченковского, Печерского и Голосеевского районов временно находится без электроснабжения.
