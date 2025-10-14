$41.610.01
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
15:21 • 12422 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
15:17 • 18370 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
15:00 • 15147 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
14 октября, 13:31 • 27183 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
14 октября, 13:02 • 18657 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 27099 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
14 октября, 12:39 • 14378 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 24384 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
14 октября, 11:36 • 11900 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
публикации
Эксклюзивы
Правый берег столицы получает воду в режиме пониженного давления из-за перебоев со светом - Киевводоканал

Киев • УНН

 • 940 просмотра

Потребители правого берега Киева получают воду в режиме пониженного давления из-за перебоев со светом. Энергетики работают над стабилизацией работы и возобновлением предоставления услуг.

Правый берег столицы получает воду в режиме пониженного давления из-за перебоев со светом - Киевводоканал

В столице потребители правого берега получают водоснабжение в режиме пониженного давления из-за перебоев со светом, передает УНН со ссылкой на Киевводоканал.

Потребители правого берега города сейчас получают водоснабжение в режиме пониженного давления. Энергетики в оперативном порядке выполняют необходимые процессы для стабилизации работы и восстановления штатного снабжения всех услуг горожанам 

- говорится в сообщении.

Напомним

В Киеве в связи с повышенной нагрузкой на энергосистему из-за увеличения электропотребления проводят работы на энергообъекте.

Часть потребителей Шевченковского, Печерского и Голосеевского районов временно находится без электроснабжения.

Антонина Туманова

