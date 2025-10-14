Три райони Києва без світла: у КМДА заявили про проблему на одному з енергообʼєктів
Київ • УНН
Через перенавантаження мережі виникла проблема на одному з енергообʼєктів Києва. Частково відсутня електроенергія у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах. Про це повідомили в КМДА, передає УНН.
Наразі фахівці працюють над відновленням енергопостачання.
Аварійні відключення діють у семи областях, триває ліквідація наслідків російських атак на енергооб’єкти.