Три района Киева без света: в КГГА заявили о проблеме на одном из энергообъектов
Киев • УНН
Из-за перегрузки сети возникла проблема на одном из энергообъектов Киева. Частично отсутствует электроэнергия в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.
Сейчас специалисты работают над восстановлением энергоснабжения.
Напомним
Аварийные отключения действуют в семи областях, продолжается ликвидация последствий российских атак на энергообъекты.