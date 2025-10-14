Отключения в Киеве: в ДТЭК заявили об аварии на высоковольтных линиях
Киев • УНН
Из-за аварии на высоковольтных линиях в Киеве произошли отключения света в Печерском, Голосеевском и Шевченковском районах. Энергетики ДТЭК уже работают над восстановлением электроснабжения.
По информации компании, энергетики уже работают над восстановлением.
Ранее
Как сообщили в КГГА, из-за перегрузки сети возникла проблема на одном из энергообъектов Киева. Частично отсутствует электроэнергия в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.