Перерыв длился до минуты: в столичном метро из-за перебоев на отдельных станциях снизилось напряжение
Киев • УНН
На отдельных станциях Киевского метрополитена кратковременно снизилось напряжение из-за перебоев с электроснабжением. Система перешла на резервное питание, и сейчас все станции работают в обычном режиме.
В Киеве из-за перебоев с электроснабжением на отдельных станциях метро кратковременно снизилось напряжение, сейчас все станции работают в обычном режиме, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Из-за перебоев с электроснабжением на отдельных станциях метро кратковременно снизилось напряжение, и система перешла на резервное питание. Перерыв длился до 1 минуты
По данным КГГА, сейчас все станции работают в обычном режиме, метро функционирует без перебоев.
Ранее в соцсетях сообщали, что на станциях столичного метро пропал свет.