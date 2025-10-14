Перерыв длился до минуты: в столичном метро из-за перебоев на отдельных станциях снизилось напряжение

$41.610.01
Эксклюзив
15:21 • 9842 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
15:17 • 15215 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
15:00 • 12953 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
13:31 • 23897 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02 • 17449 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47 • 25160 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 14084 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 23113 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
14 октября, 11:36 • 11790 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
14 октября, 11:14 • 10716 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Популярные пляжи Европы исчезнут через 100 лет: уровень моря растет вдвое быстрее - ученыеPhoto14 октября, 11:07 • 8864 просмотра
"Укрпочта" запускает собственные почтоматы с уникальными функциями: что ждет украинцев14 октября, 11:19 • 7310 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto13:05 • 16433 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto13:19 • 14734 просмотра
В четырех областях Украины вводят аварийные отключения света15:03 • 6742 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы13:31 • 23897 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
12:47 • 25160 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 23113 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 61806 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 62301 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Геннадий Труханов
Виталий Кличко
Сэм Альтман
Украина
Одесса
Сумская область
Соединённые Штаты
Киевская область
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto13:19 • 14786 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto13:05 • 16484 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 30629 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 35166 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 36454 просмотра
MIM-104 Patriot
ЧатГПТ
Дія (сервис)
Нью-Йорк Таймс
Золото

Перерыв длился до минуты: в столичном метро из-за перебоев на отдельных станциях снизилось напряжение

Киев • УНН

 • 528 просмотра

На отдельных станциях Киевского метрополитена кратковременно снизилось напряжение из-за перебоев с электроснабжением. Система перешла на резервное питание, и сейчас все станции работают в обычном режиме.

Перерыв длился до минуты: в столичном метро из-за перебоев на отдельных станциях снизилось напряжение

В Киеве из-за перебоев с электроснабжением на отдельных станциях метро кратковременно снизилось напряжение, сейчас все станции работают в обычном режиме, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Из-за перебоев с электроснабжением на отдельных станциях метро кратковременно снизилось напряжение, и система перешла на резервное питание. Перерыв длился до 1 минуты 

- говорится в сообщении.

По данным КГГА, сейчас все станции работают в обычном режиме, метро функционирует без перебоев.

Три района Киева без света: в КГГА заявили о проблеме на одном из энергообъектов14.10.25, 20:34 • 1048 просмотров

Добавим

Ранее в соцсетях сообщали, что на станциях столичного метро пропал свет.

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киев