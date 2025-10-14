Перерва тривала до хвилини: у столичному метро через перебої на окремих станціях знизилася напруга
Київ • УНН
На окремих станціях Київського метрополітену короткочасно знизилася напруга через перебої з електропостачанням. Система перейшла на резервне живлення, і наразі всі станції працюють у звичайному режимі.
У Києві через перебої з електропостачанням на окремих станціях метро короткочасно знизилася напруга, наразі усі станції працюють у звичайному режимі, передає УНН із посиланням на КМДА.
Через перебої з електропостачанням на окремих станціях метро короткочасно знизилася напруга, і система перейшла на резервне живлення. Перерва тривала до 1 хвилини
За даними КМДА, наразі усі станції працюють у звичайному режимі, метро функціонує без перебоїв.
Раніше у соцмережах повідомляли, що на станціях столичного метро зникло світло.