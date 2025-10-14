Відключення у Києві: у ДТЕК заявили про аварію на високовольтних лініях
Київ • УНН
Через аварію на високовольтних лініях у Києві відбулися відключення світла в Печерському, Голосіївському та Шевченківському районах. Енергетики ДТЕК вже працюють над відновленням електропостачання.
Через аварію на високовольтних лініях відбулися відключення в трьох районах столиці, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Київ: через аварію на високовольтних лініях відбулися відключення в Печерському, Голосіївському та Шевченківському районах
За інформацією компанії, енергетики вже працюють над відновленням.
Раніше
Як повідомили у КМДА, через перенавантаження мережі виникла проблема на одному з енергообʼєктів Києва. Частково відсутня електроенергія у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах.