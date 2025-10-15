Екстрені відключення світла запровадили в низці областей
Київ • УНН
Вранці 15 жовтня в низці областей України запровадили екстрені відключення електроенергії. Зокрема, це стосується Дніпропетровської, Кіровоградської та Полтавської областей.
У низці областей вранці у середу, 15 жовтня, ввели екстрені відключення електроенергії, повідомили в місцевих обленерго та енергокомпаніях, пише УНН.
Деталі
Наразі відомо про екстрені відключення у щонайменше 3 областях, а також графіки в ще одній.
"За командою Укренерго у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", - повідомили у ДТЕК.
"15.10.2025 з 07 год. 49 хв. за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ)", - вказали у Кіровоградобленерго.
"За розпорядженням НЕК "Укренерго", 15 жовтня о 7:34 отримана команда на застосування 3 черг ГАВ", - повідомили у Полтаваобленерго.
Тим часом графік погодинних відключень (ГПВ) у три черги одночасно 15 жовтня діє на Чернігівщині, повідомили у Чернігівобленерго. Якщо ситуація в енергосистемі буде сприятливою, у регіоні планують "протягом дня зменшити обсяг обмежень".
