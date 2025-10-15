Emergency power outages begin to be canceled: in which regions
Kyiv • UNN
In the regions of Ukraine where emergency power outages were introduced in the morning, they have begun to be canceled. In particular, emergency shutdowns have been canceled in Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava, and Zaporizhzhia regions.
In the regions where emergency power outages were introduced in the morning, these emergency power cuts have begun to be canceled, local oblenergos and energy companies reported, writes UNN.
Details
"Dnipropetrovsk region: emergency power outages canceled," DTEK reported.
"15.10.2025 from 09:19, by order of NPC "Ukrenergo", the emergency shutdown schedule (AES) has been canceled," Kirovohradoblenergo stated.
"By order of NPC "Ukrenergo", on October 15 at 9:13, the command to cancel the AES was received," Poltavaoblenergo noted.
"By order of NPC "Ukrenergo", emergency shutdown schedules for Zaporizhzhia region have been canceled," Zaporizhzhiaoblenergo reported.
Emergency power outages covered more regions: details15.10.25, 09:02 • 8782 views