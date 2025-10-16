$41.760.01
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
09:20
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
07:59
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
07:53
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещено
16 октября, 06:35
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и США
15 октября, 20:42
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
15 октября, 18:12
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянии
15 октября, 10:41
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Удары РФ по энергетике Украины 16 октября: в ряде областей ввели аварийные отключения для промышленных потребителей

Киев • УНН

16 октября в части областей Украины снова применены аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских ударов. По всей Украине применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Удары РФ по энергетике Украины 16 октября: в ряде областей ввели аварийные отключения для промышленных потребителей

В четверг, 16 октября, в части областей Украины снова были применены аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских ударов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрэнерго".

Подробности

Также по всей Украине применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В Черниговской области оператором системы распределения (облэнерго) применяются три очереди почасовых отключений.

При этом украинцев предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Граждан призвали следить за сообщениями на страницах соответствующих облэнерго.

Напомним

Ранее УНН уже сообщал, что в ряде областей утром в четверг, 16 октября, введены экстренные отключения электроэнергии.

Также YASNO ранее сообщали, что основная причина экстренных отключений света в Украине - последствия российских атак на энергообъекты. Там добавили: если после обстрелов свет появляется через несколько часов, это не означает, что повреждение полностью восстановлено, что новые схемы подключения работают стабильно и выдерживают нагрузку.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Черниговская область
Укрэнерго
Украина