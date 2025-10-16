Удары РФ по энергетике Украины 16 октября: в ряде областей ввели аварийные отключения для промышленных потребителей
Киев • УНН
16 октября в части областей Украины снова применены аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских ударов. По всей Украине применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
В четверг, 16 октября, в части областей Украины снова были применены аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских ударов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрэнерго".
Подробности
Также по всей Украине применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В Черниговской области оператором системы распределения (облэнерго) применяются три очереди почасовых отключений.
При этом украинцев предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Граждан призвали следить за сообщениями на страницах соответствующих облэнерго.
Напомним
Ранее УНН уже сообщал, что в ряде областей утром в четверг, 16 октября, введены экстренные отключения электроэнергии.
Также YASNO ранее сообщали, что основная причина экстренных отключений света в Украине - последствия российских атак на энергообъекты. Там добавили: если после обстрелов свет появляется через несколько часов, это не означает, что повреждение полностью восстановлено, что новые схемы подключения работают стабильно и выдерживают нагрузку.