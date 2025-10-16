Комбинированный удар рф по Полтавщине в ночь на 16 октября: спасатели ликвидировали пожары
Киев • УНН
В Полтавской области спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате российского комбинированного удара в ночь на 16 октября. Целями врага стали энергетическая инфраструктура и объекты нефтегазовой промышленности.
Детали
Как сообщили в ГСЧС, целью врага стала энергетическая инфраструктура региона. В результате попаданий и падения обломков повреждены объекты нефтегазовой промышленности.
К ликвидации последствий удара привлекались 153 спасателя и 36 единиц техники ГСЧС.
Напомним
В ночь на 16 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета российских самолетов МиГ-31К. Взрывы были зафиксированы в Харькове, Полтаве, Кропивницком и Изюме.
