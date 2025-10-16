$41.760.01
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
09:20 • 17999 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 31587 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 50973 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 17882 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 36817 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 29069 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 25019 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 34833 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 54955 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Комбинированный удар рф по Полтавщине в ночь на 16 октября: спасатели ликвидировали пожары

Киев • УНН

 • 406 просмотра

В Полтавской области спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате российского комбинированного удара в ночь на 16 октября. Целями врага стали энергетическая инфраструктура и объекты нефтегазовой промышленности.

Комбинированный удар рф по Полтавщине в ночь на 16 октября: спасатели ликвидировали пожары

В Полтавской области спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате российского комбинированного удара в ночь на 16 октября, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, целью врага стала энергетическая инфраструктура региона. В результате попаданий и падения обломков повреждены объекты нефтегазовой промышленности.

К ликвидации последствий удара привлекались 153 спасателя и 36 единиц техники ГСЧС.

По Украине ввели ограничения на электричество для промышленности, аварийные отключения в некоторых областях - Укрэнерго16.10.25, 16:26 • 732 просмотра

Напомним

В ночь на 16 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета российских самолетов МиГ-31К. Взрывы были зафиксированы в Харькове, Полтаве, Кропивницком и Изюме.

Атака рф остановила работу газодобывающих объектов на Полтавщине - ДТЭК16.10.25, 09:15 • 40381 просмотр

