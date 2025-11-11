"Російські новини вигадані шпигунами": у МЗС Румунії висміяли заяви рф про зрив операції з викрадення МіГ-31 українцями
Київ • УНН
Представник МЗС Румунії Андрій Церня прокоментував заяви фсб рф про спробу викрадення Україною та Великою Британією літака МіГ-31. Він порівняв це з радянськими шпигунськими романами, назвавши пропагандою, що приховує російську агресію.
Представник Міністерства закордонних справ Румунії Андрій Церня відреагував у вівторок на заяви федеральної служби безпеки рф, яка звинуватила Україну та Велику Британію у спробі викрадення літака МіГ-31 на базу НАТО, передає УНН із посиланням на Mediafax.
Радянські шпигунські романи були не надто блискучими, являючи собою пропагандистські вправи. Так само, як і сьогодні, російські новини, придумані шпигунами. Проте реальність — це російська агресія та ті виклики, які ці історії з літаками та шпигунами намагаються приховати
Реакція МЗС з'явилась після заяви фсб рф про розкриття змови українських та британських спецслужб, які намагалися переконати російських пілотів викрасти літак МіГ-31, оснащений гіперзвуковою ракетою "Кінджал", за три мільйони доларів.
За даними ЗМІ, фсб рф заявила, що літак мав бути направлений на авіабазу НАТО в Михайлі Когелнічану в повіті Констанца, де він міг бути збитий системами ППО.
