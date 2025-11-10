$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
Операція "Мідас": правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
У Словаччині більше не розслідують передачу МіГів Україні, не бачать кримінального злочину - ЗМІ

Київ • УНН

Слідчий припинив кримінальне переслідування щодо передачі Словаччиною Україні винищувачів МіГ-29. Передача військової техніки не завдала шкоди Словацькій Республіці.

У Словаччині більше не розслідують передачу МіГів Україні, не бачать кримінального злочину - ЗМІ

Передача Словаччиною Україні винищувачів МіГ-29 не була кримінальним злочином, і слідчий припинив кримінальне переслідування, повідомляє Aktuality.sk з посиланням на інформацію братиславської прокуратури, пише УНН.

Деталі

Як вказано, "спеціальна група,.. створена міністром внутрішніх справ Матушем Шутаєм Ештоком, більше не розслідує передачу Україні винищувачів МіГ-29 та ЗРК "KUB"".

"30 жовтня 2025 року слідчий припинив кримінальне переслідування за підозрою у скоєнні злочину "зловживання посадовими повноваженнями при управлінні чужим майном" в сукупності зі злочином "зловживання повноваженнями посадовою особою", оскільки є достатньо обґрунтований висновок, що це діяння не є кримінальним злочином, і немає підстав для перенаправлення справи", - повідомила прес-секретар братиславської регіональної прокуратури Габріела Ковачова.

За її словами, слідчі дії, проведені після порушення кримінальної справи, не довели, що передача військової техніки Україні, зокрема винищувачів МіГ-29, пускових установок "KUB" та радіолокаційної станції "KUB", завдала шкоди Словацькій Республіці, як того вимагає Кримінальний кодекс. "Відповідно, що урядовці діяли з наміром отримати необґрунтовану вигоду для себе чи інших осіб і, що не менш важливо, що вони використовували свої повноваження з порушенням закону або перевищили їх. Постанова слідчого не має юридичної сили", - додала Ковачова.

Доповнення

Рішення про передачу Україні було ухвалено словацьким урядом Едуарда Гегера у березні 2023 року на основі міжурядової угоди.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
МіГ-29
Словаччина
Україна