У Словаччині більше не розслідують передачу МіГів Україні, не бачать кримінального злочину - ЗМІ
Київ • УНН
Слідчий припинив кримінальне переслідування щодо передачі Словаччиною Україні винищувачів МіГ-29. Передача військової техніки не завдала шкоди Словацькій Республіці.
Передача Словаччиною Україні винищувачів МіГ-29 не була кримінальним злочином, і слідчий припинив кримінальне переслідування, повідомляє Aktuality.sk з посиланням на інформацію братиславської прокуратури, пише УНН.
Деталі
Як вказано, "спеціальна група,.. створена міністром внутрішніх справ Матушем Шутаєм Ештоком, більше не розслідує передачу Україні винищувачів МіГ-29 та ЗРК "KUB"".
"30 жовтня 2025 року слідчий припинив кримінальне переслідування за підозрою у скоєнні злочину "зловживання посадовими повноваженнями при управлінні чужим майном" в сукупності зі злочином "зловживання повноваженнями посадовою особою", оскільки є достатньо обґрунтований висновок, що це діяння не є кримінальним злочином, і немає підстав для перенаправлення справи", - повідомила прес-секретар братиславської регіональної прокуратури Габріела Ковачова.
За її словами, слідчі дії, проведені після порушення кримінальної справи, не довели, що передача військової техніки Україні, зокрема винищувачів МіГ-29, пускових установок "KUB" та радіолокаційної станції "KUB", завдала шкоди Словацькій Республіці, як того вимагає Кримінальний кодекс. "Відповідно, що урядовці діяли з наміром отримати необґрунтовану вигоду для себе чи інших осіб і, що не менш важливо, що вони використовували свої повноваження з порушенням закону або перевищили їх. Постанова слідчого не має юридичної сили", - додала Ковачова.
Доповнення
Рішення про передачу Україні було ухвалено словацьким урядом Едуарда Гегера у березні 2023 року на основі міжурядової угоди.
