В Словакии больше не расследуют передачу МиГов Украине, не видят уголовного преступления - СМИ
Киев • УНН
Следователь прекратил уголовное преследование по передаче Словакией Украине истребителей МиГ-29. Передача военной техники не нанесла ущерба Словацкой Республике.
Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 не была уголовным преступлением, и следователь прекратил уголовное преследование, сообщает Aktuality.sk со ссылкой на информацию братиславской прокуратуры, пишет УНН.
Детали
Как указано, "специальная группа,.. созданная министром внутренних дел Матушем Шутаем Эштоком, больше не расследует передачу Украине истребителей МиГ-29 и ЗРК "KUB"".
"30 октября 2025 года следователь прекратил уголовное преследование по подозрению в совершении преступления "злоупотребление должностными полномочиями при управлении чужим имуществом" в совокупности с преступлением "злоупотребление полномочиями должностным лицом", поскольку есть достаточно обоснованный вывод, что это деяние не является уголовным преступлением, и нет оснований для перенаправления дела", - сообщила пресс-секретарь братиславской региональной прокуратуры Габриэла Ковачова.
По ее словам, следственные действия, проведенные после возбуждения уголовного дела, не доказали, что передача военной техники Украине, в частности истребителей МиГ-29, пусковых установок "KUB" и радиолокационной станции "KUB", нанесла ущерб Словацкой Республике, как того требует Уголовный кодекс. "Соответственно, что чиновники действовали с намерением получить необоснованную выгоду для себя или других лиц и, что не менее важно, что они использовали свои полномочия с нарушением закона или превысили их. Постановление следователя не имеет юридической силы", - добавила Ковачова.
Дополнение
Решение о передаче Украине было принято словацким правительством Эдуарда Хегера в марте 2023 года на основе межправительственного соглашения.
