"Российские новости выдуманы шпионами": в МИД Румынии высмеяли заявления рф о срыве операции по угону МиГ-31 украинцами
Киев • УНН
Представитель МИД Румынии Андрей Церня прокомментировал заявления фсб рф о попытке угона Украиной и Великобританией самолета МиГ-31. Он сравнил это с советскими шпионскими романами, назвав пропагандой, скрывающей российскую агрессию.
Представитель Министерства иностранных дел Румынии Андрей Церня отреагировал во вторник на заявления федеральной службы безопасности рф, которая обвинила Украину и Великобританию в попытке угона самолета МиГ-31 на базу НАТО, передает УНН со ссылкой на Mediafax.
Советские шпионские романы были не слишком блестящими, представляя собой пропагандистские упражнения. Так же, как и сегодня, российские новости, придуманные шпионами. Однако реальность — это российская агрессия и те вызовы, которые эти истории с самолетами и шпионами пытаются скрыть
Реакция МИД появилась после заявления фсб рф о раскрытии заговора украинских и британских спецслужб, которые пытались убедить российских пилотов угнать самолет МиГ-31, оснащенный гиперзвуковой ракетой "Кинжал", за три миллиона долларов.
По данным СМИ, фсб рф заявила, что самолет должен был быть направлен на авиабазу НАТО в Михаиле Когэлничану в уезде Констанца, где он мог быть сбит системами ПВО.
