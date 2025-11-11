"Российские новости выдуманы шпионами": в МИД Румынии высмеяли заявления рф о срыве операции по угону МиГ-31 украинцами

$41.960.02
16:14 • 5326 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
15:57 • 12679 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
14:28 • 20557 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20 • 17419 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 27778 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30 • 25173 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 19662 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 23299 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 25038 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27710 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
публикации
Эксклюзивы
Десантники ВСУ изобрели способ доставлять необходимое на передовую под ПокровскомVideo11 ноября, 08:29 • 10574 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 23148 просмотра
Три области переведены на экстренные отключения света - Укрэнерго11 ноября, 11:00 • 4542 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 21021 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 10206 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
14:28 • 20557 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 21508 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора13:01 • 27778 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
12:30 • 25173 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 83992 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 10592 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 23522 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 55407 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 130753 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 134345 просмотра
"Российские новости выдуманы шпионами": в МИД Румынии высмеяли заявления рф о срыве операции по угону МиГ-31 украинцами

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

Представитель МИД Румынии Андрей Церня прокомментировал заявления фсб рф о попытке угона Украиной и Великобританией самолета МиГ-31. Он сравнил это с советскими шпионскими романами, назвав пропагандой, скрывающей российскую агрессию.

"Российские новости выдуманы шпионами": в МИД Румынии высмеяли заявления рф о срыве операции по угону МиГ-31 украинцами

Представитель Министерства иностранных дел Румынии Андрей Церня отреагировал во вторник на заявления федеральной службы безопасности рф, которая обвинила Украину и Великобританию в попытке угона самолета МиГ-31 на базу НАТО, передает УНН со ссылкой на Mediafax.

Советские шпионские романы были не слишком блестящими, представляя собой пропагандистские упражнения. Так же, как и сегодня, российские новости, придуманные шпионами. Однако реальность — это российская агрессия и те вызовы, которые эти истории с самолетами и шпионами пытаются скрыть 

— написал Андрей Церня на платформе X.

Реакция МИД появилась после заявления фсб рф о раскрытии заговора украинских и британских спецслужб, которые пытались убедить российских пилотов угнать самолет МиГ-31, оснащенный гиперзвуковой ракетой "Кинжал", за три миллиона долларов.

По данным СМИ, фсб рф заявила, что самолет должен был быть направлен на авиабазу НАТО в Михаиле Когэлничану в уезде Констанца, где он мог быть сбит системами ПВО.

В Словакии больше не расследуют передачу МиГов Украине, не видят уголовного преступления - СМИ10.11.25, 15:37 • 4930 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Техника
Война в Украине
НАТО
Х-47М2 "Кинжал"
Великобритания
Румыния
МиГ-31
Украина