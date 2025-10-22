В Україні масштабна повітряна тривога: у росії злетів МіГ-31К
Київ • УНН
Вранці 22 жовтня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Причиною став зліт МіГ-31К, потенційного носія ракети "Кинджал", на території росії.
Вранці 22 жовтня на території України оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт у росії потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.
УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К
Нагадаємо
Зранку 22 жовтня, росія обстріляла Київ, спричинивши численні пожежі у різних районах міста. Внаслідок атаки загинули люди.