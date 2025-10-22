В Украине масштабная воздушная тревога: в россии взлетел МиГ-31К
Киев • УНН
Утром 22 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Причиной стал взлет МиГ-31К, потенциального носителя ракеты "Кинжал", на территории россии.
Утром 22 октября на территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета в России потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
ВНИМАНИЕ! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К
Напомним
Утром 22 октября Россия обстреляла Киев, вызвав многочисленные пожары в разных районах города. В результате атаки погибли люди.