У Львові було чутно роботу ППО на тлі загрози "Кинджалів" - мер

У Львові чути роботу ППО, повідомив мер міста Андрій Садовий на тлі попередження ПС ЗСУ про швидкісні цілі на місто після злету ворожого МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал", пише УНН.

Деталі

Спочатку Садовий вказав, що "повідомляють про "кинжал" в напрямку Львова".

В місті чути роботу ППО! - повідомив згодом мер Львова Садовий.

