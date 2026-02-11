У Львові було чутно роботу ППО на тлі загрози "Кинджалів" - мер
У Львові чути роботу ППО після попередження про швидкісні цілі. Мер Садовий повідомив про "Кинджал" у напрямку міста.
У Львові чути роботу ППО, повідомив мер міста Андрій Садовий на тлі попередження ПС ЗСУ про швидкісні цілі на місто після злету ворожого МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал", пише УНН.
Спочатку Садовий вказав, що "повідомляють про "кинжал" в напрямку Львова".
В місті чути роботу ППО!
