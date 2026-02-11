112 зі 129 ворожих дронів знешкоджено під час нічної атаки рф

росія вночі вдарила по Україні 129 дронами, 112 з яких збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 11 лютого (з 18:30 10 лютого) противник атакував 129 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Донецьк - ТОТ України, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

