10 лютого, 22:52 • 18695 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 22021 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 20900 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 24154 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 21311 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 17475 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 21149 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 26352 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 16948 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 30977 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
112 зі 129 ворожих дронів знешкоджено під час нічної атаки рф

Київ • УНН

 312 перегляди

В ніч на 11 лютого противник атакував 129 ударними БпЛА, з яких близько 80 були "шахеди". Зафіксовано 15 влучань на 8 локаціях, атака триває.

112 зі 129 ворожих дронів знешкоджено під час нічної атаки рф

росія вночі вдарила по Україні 129 дронами, 112 з яких збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 11 лютого (з 18:30 10 лютого) противник атакував 129 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Донецьк - ТОТ України, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

З-під завалів у Богодухові вилучили тіла чотирьох загиблих, серед яких троє дітей – ДСНС11.02.26, 03:30 • 2636 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Україна
Донецьк