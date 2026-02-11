112 зі 129 ворожих дронів знешкоджено під час нічної атаки рф
Київ • УНН
В ніч на 11 лютого противник атакував 129 ударними БпЛА, з яких близько 80 були "шахеди". Зафіксовано 15 влучань на 8 локаціях, атака триває.
росія вночі вдарила по Україні 129 дронами, 112 з яких збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 11 лютого (з 18:30 10 лютого) противник атакував 129 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Донецьк - ТОТ України, близько 80 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
