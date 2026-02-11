112 из 129 вражеских дронов обезврежены во время ночной атаки рф

россия ночью ударила по Украине 129 дронами, 112 из которых сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 11 февраля (с 18:30 10 февраля) противник атаковал 129 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Донецк – ВОТ Украины, около 80 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 8 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Из-под завалов в Богодухове извлечены тела четырех погибших, среди которых трое детей – ГСЧС