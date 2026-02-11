Во Львове была слышна работа ПВО на фоне угрозы "Кинжалов" - мэр

Во Львове слышна работа ПВО, сообщил мэр города Андрей Садовый на фоне предупреждения ВС ВСУ о скоростных целях на город после взлета вражеского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", пишет УНН.

Детали

Сначала Садовый указал, что "сообщают о "кинжале" в направлении Львова".

В городе слышна работа ПВО! - сообщил позже мэр Львова Садовый.

112 из 129 вражеских дронов обезврежены во время ночной атаки рф