Во Львове была слышна работа ПВО на фоне угрозы "Кинжалов" - мэр

Во Львове слышна работа ПВО после предупреждения о скоростных целях. Мэр Садовый сообщил о "Кинжале" в направлении города.
Во Львове слышна работа ПВО, сообщил мэр города Андрей Садовый на фоне предупреждения ВС ВСУ о скоростных целях на город после взлета вражеского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", пишет УНН.
Сначала Садовый указал, что "сообщают о "кинжале" в направлении Львова".
В городе слышна работа ПВО!
