В Україні масштабна тривога: росіяни підняли в небо носії "Кинджалів" МіГ-31К
Київ • УНН
У неділю, 2 листопада по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт МіГ-31К, потенційного носія ракет "Кинджал".
У неділю, 2 листопада по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривога через зліт Міг-31К, який є потенційним носієм ракет "Кинджал". Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К
Нагадаємо
російська армія випустила 270 ракет по Україні у жовтні, що на 46% більше, ніж у вересні. Це найвищий показник за місяць з початку 2023 року.
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський02.11.25, 15:42 • 19353 перегляди