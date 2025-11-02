$42.080.01
19:16 • 8228 просмотра
3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго
2 ноября, 14:42 • 18235 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
2 ноября, 13:45 • 23699 просмотра
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 36853 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 44010 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 52448 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 76298 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 83994 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 110322 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 99944 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
В Украине масштабная тревога: россияне подняли в небо носители "Кинжалов" МиГ-31К

Киев • УНН

 • 3170 просмотра

В воскресенье, 2 ноября по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Причиной стал взлет МиГ-31К, потенциального носителя ракет "Кинжал".

В Украине масштабная тревога: россияне подняли в небо носители "Кинжалов" МиГ-31К

В воскресенье, 2 ноября, по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, который является потенциальным носителем ракет "Кинжал". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

ВНИМАНИЕ! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К

- говорится в сообщении.

Напомним

российская армия выпустила 270 ракет по Украине в октябре, что на 46% больше, чем в сентябре. Это самый высокий показатель за месяц с начала 2023 года.

Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский02.11.25, 15:42 • 18256 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
