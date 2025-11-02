В Украине масштабная тревога: россияне подняли в небо носители "Кинжалов" МиГ-31К
Киев • УНН
В воскресенье, 2 ноября по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Причиной стал взлет МиГ-31К, потенциального носителя ракет "Кинжал".
ВНИМАНИЕ! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К
Напомним
российская армия выпустила 270 ракет по Украине в октябре, что на 46% больше, чем в сентябре. Это самый высокий показатель за месяц с начала 2023 года.
