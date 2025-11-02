росія у жовтні встановила рекорд за кількістю ракетних ударів по Україні з 2023 року - AFP

$42.080.01
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 33647 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 65018 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 70361 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 94978 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 85426 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 43507 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 56214 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 45415 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37974 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
рф заявила про удар на Куп'янському напрямку по 16-й бригаді ЗСУ, якої не існує - ОТУ "Харків"
1 листопада, 23:58 • 5058 перегляди
Автор ідеї запрошення іноземних журналістів у Покровськ та Купʼянськ прибув на окуповану Донеччину - ЦПД
2 листопада, 01:25 • 23918 перегляди
Десятки тисяч сербів вшанували пам'ять загиблих на вокзалі, ігноруючи погрози Вучича
2 листопада, 02:23 • 10767 перегляди
російський Іл-76, який обслуговував пвк "вагнера", приземлився у столиці Венесуели після дводенної подорожі
04:05 • 7732 перегляди
Кількість жертв атаки на Дніпропетровщину зросла до чотирьох, серед них двоє дітей
05:43 • 6366 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров'я: поради фітнес-тренера
Ексклюзив
08:00 • 3868 перегляди
Ексклюзив
08:00 • 3868 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 94959 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
1 листопада, 06:00 • 85415 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову
31 жовтня, 14:59 • 88715 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 12:08 • 73946 перегляди
Музикант
Дональд Трамп
Микола Леонтович
Піт Гегсет
Сі Цзіньпін
Україна
Дніпропетровська область
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Запоріжжя
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила сина
1 листопада, 13:37 • 26729 перегляди
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
1 листопада, 08:30 • 70351 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову
31 жовтня, 14:59 • 88715 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлер
31 жовтня, 11:19 • 52876 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор
30 жовтня, 19:41 • 61228 перегляди
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Опалення

росія у жовтні встановила рекорд за кількістю ракетних ударів по Україні з 2023 року - AFP

Київ • УНН

 • 1964 перегляди

російська армія випустила 270 ракет по Україні у жовтні, що на 46% більше, ніж у вересні. Це найвищий показник за місяць з початку 2023 року.

росія у жовтні встановила рекорд за кількістю ракетних ударів по Україні з 2023 року - AFP

росія випустила по Україні в жовтні більше ракет, ніж за будь-який місяць принаймні з початку 2023 року. Про це свідчать результати аналізу, проведеного AFP, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що російська армія випустила 270 ракет у жовтні, що на 46 відсотків більше, ніж у попередньому місяці.

Це найвищий показник за один місяць з початку 2023 року, коли Київ почав регулярно публікувати статистику

- пише видання.

Вказується, що за тими ж даними, росія також випустила 5298 далекобійних безпілотників по Україні в жовтні, що приблизно на шість відсотків менше, ніж у вересні, але все ще близько до рекордно високих показників.

Нагадаємо

В ніч на 30 жовтня сотні населених пунктів залишилися без світла після чергової ракетно-дронової атаки рф. Удари були спрямовані по об'єктах тепло- та енергогенерації, знеструмлення зафіксовано на Вінниччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Львівщині.

Масована атака рф на Київ 22 жовтня: кількість постраждализ зросла до 3022.10.25, 16:43 • 2585 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Україна