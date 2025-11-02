росія у жовтні встановила рекорд за кількістю ракетних ударів по Україні з 2023 року - AFP
російська армія випустила 270 ракет по Україні у жовтні, що на 46% більше, ніж у вересні. Це найвищий показник за місяць з початку 2023 року.
росія випустила по Україні в жовтні більше ракет, ніж за будь-який місяць принаймні з початку 2023 року. Про це свідчать результати аналізу, проведеного AFP, повідомляє УНН.
Зазначається, що російська армія випустила 270 ракет у жовтні, що на 46 відсотків більше, ніж у попередньому місяці.
Це найвищий показник за один місяць з початку 2023 року, коли Київ почав регулярно публікувати статистику
Вказується, що за тими ж даними, росія також випустила 5298 далекобійних безпілотників по Україні в жовтні, що приблизно на шість відсотків менше, ніж у вересні, але все ще близько до рекордно високих показників.
В ніч на 30 жовтня сотні населених пунктів залишилися без світла після чергової ракетно-дронової атаки рф. Удари були спрямовані по об'єктах тепло- та енергогенерації, знеструмлення зафіксовано на Вінниччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Львівщині.
