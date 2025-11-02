Россия в октябре установила рекорд по количеству ракетных ударов по Украине с 2023 года - AFP

Россия выпустила по Украине в октябре больше ракет, чем за любой месяц по крайней мере с начала 2023 года. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного AFP, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что российская армия выпустила 270 ракет в октябре, что на 46 процентов больше, чем в предыдущем месяце.

Это самый высокий показатель за один месяц с начала 2023 года, когда Киев начал регулярно публиковать статистику - пишет издание.

Указывается, что по тем же данным, Россия также выпустила 5298 дальнобойных беспилотников по Украине в октябре, что примерно на шесть процентов меньше, чем в сентябре, но все еще близко к рекордно высоким показателям.

Напомним

В ночь на 30 октября сотни населенных пунктов остались без света после очередной ракетно-дроновой атаки РФ. Удары были направлены по объектам тепло- и энергогенерации, обесточивание зафиксировано в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Львовской областях.

