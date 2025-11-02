Россия в октябре установила рекорд по количеству ракетных ударов по Украине с 2023 года - AFP
Киев • УНН
Российская армия выпустила 270 ракет по Украине в октябре, что на 46% больше, чем в сентябре. Это самый высокий показатель за месяц с начала 2023 года.
Детали
Отмечается, что российская армия выпустила 270 ракет в октябре, что на 46 процентов больше, чем в предыдущем месяце.
Это самый высокий показатель за один месяц с начала 2023 года, когда Киев начал регулярно публиковать статистику
Указывается, что по тем же данным, Россия также выпустила 5298 дальнобойных беспилотников по Украине в октябре, что примерно на шесть процентов меньше, чем в сентябре, но все еще близко к рекордно высоким показателям.
Напомним
В ночь на 30 октября сотни населенных пунктов остались без света после очередной ракетно-дроновой атаки РФ. Удары были направлены по объектам тепло- и энергогенерации, обесточивание зафиксировано в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Львовской областях.
