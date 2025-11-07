У дагестані розбився гвинтокрил: є загиблі та постраждалі
В дагестані зазнав аварії гвинтокрил, на борту якого перебували люди. Загинуло четверо, стан одного вкрай важкий, двоє у важкому стані.
У дагестані розбився гвинтокрил з людьми на борту. Спочатку повідомлялось, що на борту були туристи, але згодом це спростували, повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Керівник Центру управління регіоном дагестану ісрафіл ісрафілов заявив, що на борту російського гвинтокрила є загиблі і постраждалі. Однак там не було туристів, а сам гвинтокрил не був туристичним.
До того російські "ЗМІ" повідомляли, що зазнав аварії в районі населеного пункту Ачі-су. В результаті загинули четверо. Стан одного вкрай важкий, двоє у важкому стані.
Також повідомлялось, що гвинтокрил зруйнував на землі приватний будинок, всередині нього не було людей.

