В дагестане разбился вертолет с людьми на борту. Сначала сообщалось, что на борту были туристы, но впоследствии это опровергли, сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Руководитель Центра управления регионом дагестана исрафил исрафилов заявил, что на борту российского вертолета есть погибшие и пострадавшие. Однако там не было туристов, а сам вертолет не был туристическим.

До этого российские "СМИ" сообщали, что потерпел крушение в районе населенного пункта Ачи-Су. В результате погибли четверо. Состояние одного крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что вертолет разрушил на земле частный дом, внутри него не было людей.

Напомним

В октябре 2025 года в липецкой области рф потерпел крушение многоцелевой истребитель МиГ-31. Инцидент произошел во время захода самолета на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета.