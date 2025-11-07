ukenru
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
В дагестане разбился вертолет: есть погибшие и пострадавшие

Киев • УНН

В дагестане потерпел крушение вертолет, на борту которого находились люди. Погибли четверо, состояние одного крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии.

В дагестане разбился вертолет с людьми на борту. Сначала сообщалось, что на борту были туристы, но впоследствии это опровергли, сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Руководитель Центра управления регионом дагестана исрафил исрафилов заявил, что на борту российского вертолета есть погибшие и пострадавшие. Однако там не было туристов, а сам вертолет не был туристическим.

До этого российские "СМИ" сообщали, что потерпел крушение в районе населенного пункта Ачи-Су. В результате погибли четверо. Состояние одного крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что вертолет разрушил на земле частный дом, внутри него не было людей.

Напомним

В октябре 2025 года в липецкой области рф потерпел крушение многоцелевой истребитель МиГ-31. Инцидент произошел во время захода самолета на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета.

Евгений Устименко

