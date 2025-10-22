По всій Україні вдруге за ранок повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К
Київ • УНН
В Україні вдруге за ранок оголошено повітряну тривогу. Причина – зліт ворожого МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал".
По всій Україні вдруге за ранок повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал", попередили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К
