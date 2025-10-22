По всей Украине второй раз за утро воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К
Киев • УНН
В Украине второй раз за утро объявлена воздушная тревога. Причина – взлет вражеского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал".
По всей Украине во второй раз за утро воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", предупредили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГов: в нескольких облцентрах прогремели взрывы16.10.25, 05:44 • 41720 просмотров