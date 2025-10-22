По всей Украине второй раз за утро воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

$41.760.03
48.660.10
ukenru
05:34 • 6780 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
05:20 • 9784 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
00:40 • 21473 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 34791 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 36784 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 31946 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 30132 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 32353 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 57151 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57 • 24636 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.5м/с
82%
750мм
Популярные новости
Поправки к госбюджету-2026: Верховная Рада работала почти до комендантского часа21 октября, 21:03 • 20781 просмотра
В Киеве взрывы: работает противовоздушная оборона21 октября, 22:19 • 22348 просмотра
россияне атаковали Киев баллистикой, зафиксирован пожар – Кличко21 октября, 22:30 • 19486 просмотра
армия рф ударила по инфраструктуре Запорожья - ОВА21 октября, 22:43 • 18694 просмотра
Вызов медиков, пожары в разных районах: что известно о последствиях ночной атаки на Киев21 октября, 22:59 • 22591 просмотра
публикации
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto05:30 • 11833 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto21 октября, 13:53 • 57096 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 62089 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 60524 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 64825 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Марко Рубио
Билл Гейтс
Николя Саркози
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Венгрия
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 18556 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 33799 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 43926 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 34515 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 90392 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Золото
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
BFM TV

По всей Украине второй раз за утро воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Киев • УНН

 • 1462 просмотра

В Украине второй раз за утро объявлена воздушная тревога. Причина – взлет вражеского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал".

По всей Украине второй раз за утро воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

По всей Украине во второй раз за утро воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", предупредили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К

- указали в ВС ВСУ.

По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГов: в нескольких облцентрах прогремели взрывы16.10.25, 05:44 • 41720 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
Украина