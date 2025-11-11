"Намагались вкрасти Міг-31": у росії оголосили про зрив нібито операції спецслужб України і Великої Британії
Київ • УНН
Спецслужби росії повідомили про зрив нібито операції спецслужб України і Великої Британії щодо викрадення російського літака МіГ-31 з гіперзвуковою ракетою "Кинжал".
У росії заявили про зрив нібито операції українських спецслужб за підтримки "британських кураторів" щодо викрадення російського літака МіГ-31 з гіперзвуковою ракетою "Кинжал". Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
За повідомленнями фсб, військова розвідка України нібито хотіла використати винищувач для провокації проти авіабази НАТО в румунській Констанці, де його могла збити ППО.
Крім того, російським пілотам нібито пропонували 3 мільйони доларів за те, щоб вони перегнали літак на територію України. Один з них на відео каже, що гроші обіцяли переказати на його особисту банківську картку.
Також у фсб згадали про міжнародну команду журналістів-розслідувачів Bellingcat. Нібито людина, яка вийшла на зв'язок з російським льотчиком, представилася співробітником Bellingcat.
На одному з опублікованих фсб відео з листуванням у месенджері закадровий голос (ймовірно, мається на увазі голосове повідомлення), каже, що "забезпечувати безпеку пілотів буде британська розвідка MІ6.
Окрім грошей російському льотчику за викрадення МіГ-31 пропонували громадянство однієї із західних країн, кажуть в фсб.
