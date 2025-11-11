"Пытались украсть МиГ-31": в россии объявили о срыве якобы операции спецслужб Украины и Великобритании
Киев • УНН
Спецслужбы россии сообщили о срыве якобы операции спецслужб Украины и Великобритании по угону российского самолета МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
В россии заявили о срыве якобы операции украинских спецслужб при поддержке "британских кураторов" по угону российского самолета МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.
Подробности
По сообщениям фсб, военная разведка Украины якобы хотела использовать истребитель для провокации против авиабазы НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить ПВО.
Кроме того, российским пилотам якобы предлагали 3 миллиона долларов за то, чтобы они перегнали самолет на территорию Украины. Один из них на видео говорит, что деньги обещали перевести на его личную банковскую карту.
Также в фсб упомянули о международной команде журналистов-расследователей Bellingcat. Якобы человек, который вышел на связь с российским летчиком, представился сотрудником Bellingcat.
На одном из опубликованных фсб видео с перепиской в мессенджере закадровый голос (вероятно, имеется в виду голосовое сообщение) говорит, что "обеспечивать безопасность пилотов будет британская разведка МИ6.
Помимо денег российскому летчику за угон МиГ-31 предлагали гражданство одной из западных стран, говорят в фсб.
Напомним
Контрразведка СБУ задержала в Донецкой области 32-летнего наркозависимого агента фсб, который корректировал авиационные и артиллерийские удары россиян по Краматорску.